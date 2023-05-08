Российские военные на Херсонщине отбирают у местных катера: в ЦНС назвали причину

Оккупационная российская армия продолжает мародерить на временно захваченных территориях Херсонской области Украины. У местных жителей оккупанты начали отбирать катера.

Видео дня

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 7 мая. Там считают, что таким образом россияне планируют пополнить количество плавсредств в своем войске.

"На временно оккупированном левом берегу Херсонской области представители оккупационных администраций отбирают у местного населения катера. Таким образом пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в настоящее время в оккупированных населенных пунктах юга Украины российские оккупанты имеют проблемы с логистикой. За направление отвечает заместитель министра обороны государства-агрессора Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений.

Ранее стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения. Для этого враг проводит демонстративные рейдовые мероприятия.

Во время подомовых обходов россияне запугивают мирных жителей возможной депортацией и отчуждением имущества.

Также россияне усилили террор местного населения во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. Паспорта РФ требуют от местных жителей даже в аптеках.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированной части Запорожской области захватчики готовятся к контрнаступлению Сил обороны Украины. В ряде населенных пунктов они приступили к "эвакуации" населения.