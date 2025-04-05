Российские спецслужбы обвиняют Украину в нежелании вести переговоры по завершению войны, – Служба внешней разведки
С начала апреля Россия развернула новую волну информационной атаки против Украины. Российские спецслужбы продвигают обвинения в якобы нежелании Киева вести переговоры по завершению войны перед странами ЕС и США.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Таким образом Россия пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на украинскую сторону. Агрессор формирует из себя фальшивый образ "миротворца", который якобы готов договариваться – но не с действующей властью Украины, отметили в СЗРУ.
К информационной атаке привлекаются российские государственные и аффилированные медиа (газета.ru, sputnik, ведомости, военное обозрение). Россия также пытается проникнуть в мировое информационное пространство, сформировать впечатление, что "усталость от Украины" стала общей тенденцией и таким образом оказать внешнее давление на Киев.
Для этого РФ привлекает иностранные прокси-медиа, которые использует под видом независимых источников. Среди них – Reseau International (Франция), Magyar Hírlap (Венгрия), L'AntiDiplomatico (Италия), Ereport (Словакия) и другие. Эти ресурсы продвигают тождественные российским тезисы: "отсутствие демократии в Украине", "Запад разочаровался в Киеве", "мир возможен только после смены украинского правительства".
Российские нарративы параллельно целенаправленно проникают в украинское информационное пространство – через анонимные Telegram-каналы, псевдопатриотические TikTok-аккаунты, YouTube-контент, имитирующий мнение украинских военных или "независимых экспертов".
Как отмечают в СЗРУ, чтобы придать кампании масштабности, прокси-ресурсы перепощивают одни и те же месседжи в разной интерпретации: в виде авторских колонок, фейковых интервью, "аналитических" блогов, графиков и видео в соцсетях. Так противник создает иллюзию многоголосой дискуссии, которая в действительности срежиссирована единственным центром – в Кремле.