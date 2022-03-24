Российские оккупанты убили в Украине 128 детей, больше 172 ранены – Офис генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украине погибли 128 детей. Еще 172 ребенка получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Там отметили, что больше всего пострадало население Киевской, Харьковской, Донецкой и Черниговской областей.

"По состоянию на утро 24 марта погибли 128 детей, более 172 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 43, Донецкой – 43, Черниговской – 32, Николаевской – 24, городе Киеве – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях", – сказано в сообщении.

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В частности, в Мариуполе под завалами разрушенных домов было найдено тело 11-летней гимнастки Екатерины. А в селе Победа Киевской области военные РФ расстреляли колонну автомобилей, в результате чего погиб 13-летний парень.

Кроме того, 13 марта в Буче Киевской области оккупанты безжалостно расстреляли машину, в котором находилась целая семья – мать и двое детей четырех и девяти лет погибли.

"В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов доставлены девять детей из Мариуполя и Северодонецка", – говорится в заявлении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти данные не окончательны, учитывая отсутствие возможности осмотра завалов в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали снимок 7-летней девочки по имени Варя, которая стала благотворительницей и собирала деньги на покупку бронежилета для ВСУ. Она передала волонтерам все свои сбережения, однако их не хватило. Тогда маленькая украинка приняла решение заработать все остальные средства.

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