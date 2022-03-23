Ангел-хранитель ВСУ: 7-летняя украинка за свои деньги купила бронежилет для воинов. Фото

В сети опубликовали снимок 7-летней девочки по имени Варя, которая стала благотворительницей и собирала деньги на покупку бронежилета для ВСУ. Она передала волонтерам все свои сбережения, однако их не хватило. Тогда маленькая украинка приняла решение заработать все остальные средства.

Соответствующее фото разместил пользователь Twitter под ником "Бандеро Мобил". На опубликованном кадре показано, как Варя стоит с табличкой о продаже цветов, в которой говорится: "Купи цветок, а я куплю броник для нашего солдата", а также вокруг нее стоят разноцветные тюльпаны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Варя узнала, что броник стоит дороже, чем она передала волонтерам, и решила, что должна заработать все остальные средства", – говорится в посте.

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Автор отметил, что в течение 5 часов юная предпринимательница продавала цветы и в результате собрала всю необходимую сумму для того, чтобы приобрести бронежилет.

"Теперь у кого-то на передовой будет броник 4-го класса и собственный ангел-хранитель по имени Варя!", – написал автор.

В комментариях под постом девочку прозвали ангелом-хранителем для украинских воинов, а также выразили гордость тем, что в Украине растут добрые дети.

"С такими детьми, мы точно победим", "Расти счастливой, здоровой и под мирным небом. Похвала твоим родителям за воспитание", "В Украине и дети непобедимы! На что эти орки надеются?", "Она сама, как цветочек! Спасибо. Варя, ты настоящая украиночка!", "Солнце по имени Варя", "Золотой ребенок", "Будущее", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что музыкант Сергей Жадан показал, как дети в метро Харькова поют гимн Украины. Видео можно посмотреть тут.

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