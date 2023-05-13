'Российская ПВО перешла на сторону Украины?' Сеть взорвалась мемами из-за падения двух вертолетов и двух истребителей в России

В субботу, 13 мая, в Брянские области России упали два вражеских вертолета и два истребителя. После этого появилась информация, что российские средства противовоздушной обороны сбили свой вертолет.

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Поэтому сеть взорвалась мемами, а пользователи подозревают, что российская ПВО перешла на сторону Украины. OBOZREVATEL собрал самые креативные мемы (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Так, днем 13 мая в Брянской области аварии потерпели четыре воздушных судна российской оккупационной армии – два вертолета Ми-8 и бомбардировщики Су-34 и Су-35. Ни один член экипажа не выжил. Очевидцы утверждали, что перед падениями некоторых из них якобы видели ракету, сбившую вертолет.

Пользователи соцсетей высмеяли российских оккупантов и их ПВО. Некоторые вспомнили тезис российской пропаганды об "одном народе", мол, какая разница, что сбивать. В этом контексте упомянули и российского пилота, сбросившего ФАБы на Белгород.

Также пользователи задавались вопросом, не является ли "шоу" с падением вражеских вертолетов той самой авиационной частью парада ко дню победы 9 мая, который в этом году в стране-агрессоре отменили.

Упомянули в сети и то, как российские ракеты, направленные на Украину, падали на Брянщине. В этом отношении пользователи отметили, что теперь регион "ответил" бомбившей его России.

Кроме того, граждане провели параллель между украинским и российским ПВО, отметив, что они обе сбивают летящее в небе, но есть один нюанс.

Не обошлось и без фотожаб, героями которых, среди прочих, стали экс-президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, которого в Украине подозревают в госизмене, и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в последнее время много скучающий о провалах оккупантов на войне .

Напомним, в Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспином на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы обнаружили на территории садово-огородного общества "Березка".