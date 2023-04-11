Разгоняют ''предательство'': в сети распространяют фейки от имени OBOZREVATEL с проплаченной рекламой в FB, издание обратилось в СБУ

В соцсетях начали распространять неправдивые публикации якобы от популярных украинских интернет-изданий, в том числе и OBOZREVATEL. Визуально страницы с фейк-новостями полностью копируют вид сайта и данные авторов, однако поразительное отличие заключается в непонятной информации – типичной российской ИПСО, распространяющейся именно на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ.

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Пропагандисты хотят посеять разочарование среди украинцев, ведь читатели часто не могут отличить оригинальные версии от сайтов-зеркал. OBOZREVATEL официально обратился в Службу безопасности Украины с просьбой принять соответствующие меры.

Отметим, что в попытке разогнать "зраду" относительно руководства Украины и наших Сил обороны, мошенники создают страницы с проплаченной рекламой в соцсети, которая по ссылке с "яркой" картинкой ведет на сайт-зеркало издания.

Зрительно все подстроено под дизайн нашего сайта, однако адрес предательской "новости" отличается. Перейдя по ссылке не в день так называемой публикации, сразу бросается в глаза, что сайт не обновлялся (а такого быть не может) и на нем все новости датированы только одним днем и примерно в то время, когда мошенники "рисовали" свой фейк.

Ко всему прочему, в ложных "материалах" используют размытые фото из сети, не соответствующие даже сущности вымышленного текста. А еще там нет ссылок на источники.

С первого взгляда не каждый читатель обратит внимание на все эти нюансы. Но некоторые заметили, что в сети распространяют фейки от имени нашего издания под видом проплаченной рекламы.

Так, Юрий Конкевич рассказал, что на протяжении несколько дней во время пользования Facebook встречает таргетированную рекламу с новостью о том, как "союзники нас сливают". По его словам, мошенники действуют по классике жанра: веселая карикатура вместо фото, краткий текст с упоминанием западного издания и ссылка на фейковую страницу OBOZREVATEL.

Он раскрыл суть цепочки подмены понятий и посоветовал пользователям блокировать подобную рекламу, жаловаться в соцсети и рассказывать знакомым и родственникам о таких ситуациях.

OBOZREVATEL со своей стороны публично обращается в Службу безопасности с просьбой принять соответствующие меры по распространению российской ИПСО. В СБУ нам уже отметили, что подобные случаи не единичны. На днях с такой же проблемой столкнулась "Украинская правда".

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, более известный как "Злой одессит", в блоге на OBOZREVATEL рассказал, как россияне паникуют и запустили новую ИПСО накануне контрнаступления ВСУ.

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