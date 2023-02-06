Российская артистка Анна Нетребко отменила концерт в Италии: украинцы все равно выйдут на протест

В Италии продолжается скандал, связанный с предстоящим выступлением на сцене театра Петрарки в городе Ареццо российской оперной певицы, поклонницы Путина, которая поддерживала войну на Донбассе, 51-летней Анны Нетребко.

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Мэр итальянского города 71-летний Алессандро Гинелли, несмотря на протесты и возмущение украинцев, живущих в Италии, грудью встал на защиту пропутинской певицы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Нетребко заболела

7 февраля, во вторник, в городе Ареццо в Тоскане в театре Петрарки должен был пройти концерт с участием российской оперной певицы Анны Нетребко. Однако в последний момент Нетребко сообщила, что заболела и ее концерт переносится.

Мэр Ареццо Алессандро Гинелли сообщил об этом на своей странице в Facebook и выразил сожаление в связи с переносом концерта российской певицы.

"Сегодня утром мы получили сообщение о болезни Анны Нетребко, что, к сожалению, не позволит ей быть в Ареццо во вторник. Уже назначена новая дата концерта, привилегированное и престижное свидание с абсолютно совершенным вокалом, настоящее событие, которое нашему городу придется ждать еще несколько дней. Мне жаль госпожу Нетребко, которой я желаю быстрейшего выздоровления", – написал мэр.

Искусство вне политики?

Предстоящее выступление Нетребко вызвало возмущение среди украинцев, которые живут в Италии. По инициативе Наталии Гебрич, которая давно живет в этой стране, были собраны подписи под петицией к мэру с требованием не проводить этот концерт.

Однако местный политик решил отвести удар от себя и заручился поддержкой совета директоров Фонда Гвидо в Ареццо. Он также не перестает повторять лозунг о том, что культура вне политики.

"Мы разделяем принципы независимости искусства и культуры, поэтому совет директоров Фонда Гвидо Ареццо единогласно решил подтвердить концерт Анны Нетребко. Мы против этой войны, но искусство вне этого. Мы полностью уверены в том, что культура способна общаться, с надеждой, что культура, в данном случае музыка, поможет примирению", – сообщил Алессандро Гинелли.

А для того, чтобы успокоить возмущенных украинцев, мэр решил отправить в Украину, которая страдает от отсутствия света и тепла из-за российских бомбежек, генератор. Якобы часть средств на него были перечислены с денег, вырученных за билеты на концерт Нетребко.

На своей странице в Facebook мэр продемонстрировал, как большой генератор загружают в машину, а затем разгружают в городе Самбор на Львовщине.

Мэр Алессандро Гинелли возглавил Ареццо в 2015 году. Он бывший член правой партии "Национальный альянс", в мэры баллотировался уже как независимый кандидат.

Провинцию Ареццо давно присмотрели для себя известные путинисты и пропагандисты братья Андрей Кончаловский и Никита Михалков, которые приобрели тут имения с огромными участками земли.

После Ареццо Ла Скала

Украинцы планируют 7 февраля все равно выйти на акцию протеста, чтобы еще раз обозначить свою позицию по отношению к концерту российской певицы. Не так давно Нетребко была внесена на сайт "Миротоврец", а также указом президента внесена в санкционный список – вместе с такими одиозными личностями как редактор телеканала "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян, кинорежиссером Никитой Михалковым, философом Дугиным.

На страничке мэра Ареццо в Facebook украинцы, живущие в Италии, высказали ему свое мнение.

"Наверняка Нетребко вызовут в суд за пропагандистскую поддержку российского государства, признанного Европарламентом спонсором терроризма. Хочет ли мэр Гинелли заклеймить свое имя тем, что принимает у себя тех, кто поддерживает и даже финансирует терроризм?" – написала Валерия Кальченко.

Анна Нетребко прославилась тем, что в 2014 году она приехала в оккупированный Донецк, вместе с беглым депутатом от запрещенной "Партии регионов" Олегом Царевым развернула на сцене флаг "ДНР" и передал миллион рублей якобы на поддержку местного театра.

Свой 50-летний юбилей Нетребко отметила на сцене Кремлевского дворца в Москве.

Кроме того, Нетребко не высказывала свою позицию после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

После этого с ней разорвали отношения ведущие сцены мира, в том числе и итальянский Ла Скала. Однако теперь Нетребко пытается вернуться хотя бы на европейскую сцену. Кроме города Ареццо, чей мэр неожиданно оказался ее пылким поклонником, в марте она собирается дать концерт в Ла Скала.