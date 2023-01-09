Подсанкционная певица Нетребко намерена выступить в Италии: украинцы готовят пикеты

В Италии разгорается скандал из-за предстоящего выступления известной оперной певицы из России Анны Нетребко. Она собирается выступить в театре Петрарка в городе Ареццо 7 февраля. Однако на днях артистка попала в санкционный список Украины. Нетребко известна тем, что в 2014 году побывала на оккупированном Донбассе, передала миллион рублей в поддержку местного театра. Также вместе с беглым депутатом от запрещенной "Партии регионов" Олегом Царевым развернула флаг "ДНР".

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка не высказывала своей позиции в отношении войны.

В марте прошлого года с Нетребко разорвали отношения многие ведущие театры, включая итальянский Ла Скала. Теперь же ее собираются вернуть на итальянскую сцену. Украинская громада категорически против выступления Нетребко и собирается пикетировать ее концерт.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

От Мусоргского к Нетребко

7 февраля в Италии, в городе Ареццо в Тоскане, с концертом собирается выступить российская оперная певица Анна Нетребко.

Еще в марте прошлого года сразу после полномасштабного вторжения России в Украину с Нетребко разорвали контракты ведущие сцены Европы, включая и знаменитый театр Ла Скала. Потому что оперная певица долго не высказывала своей позиции в отношении развязанной Россией войны в Украине.

А на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против некоторых представителей России, среди которых есть имя и 51-летней Анны Нетребко. Ей на 10 лет закрыт въезд в нашу страну, а также запрещена финансовая и экономическая деятельность.

Однако в Италии отношение к Нетребко в местных театрах начинает меняться. И теперь она пытается вернуться на подмостки в этой стране, гастролируя на менее популярных сценах, чем Ла Скала.

Анонсированное выступление певицы вызвало возмущение в громаде украинцев, которые живут в Италии. Они собрали подписи под петицией с просьбой не проводить концерт артистки. Документ подписали около 70 человек, среди них есть представители Сан-Франциско, Африки. А также 60 граждан самой Италии.

В нем говорится, что культура и искусство в России используются путинским режимом как оружие в ее гибридной войне и как пропаганда идеологии "русского мира".

"Выставка произведений русских художников вызывает у зрителей чувство нормальности, уважения, величия. Россияне убеждены, что их страна воспринимается как носительница величия их культуры и что политику Путина разделяет большинство народов. Только политики, представляющие злой Запад, хотят уничтожить Россию".

Однако в самой Италии, к сожалению, культивируют лозунг: культура вне политики, который так усердно продвигается Россией.

Поэтому новый сезон в Ла Скала открылся известным произведением Мусоргского "Борис Годунов" по произведению Пушкина. Театр продолжает сотрудничать с российскими артистами.

А в сентябре в Ла Скала прошел российский балет "Онегин".

Из-за волны протестов по всей Италии чудом удалось отменить шоу-балет с участием известного российского путиниста Сергея Полунина, который должен был пройти 28–29 декабря в Милане. Он известен тем, что сделал на теле три татуировки с изображением российского диктатора.

"Осуждаем агрессию, но культура – это другое"

"Мы отправили письмо фонду Гвидо Ареццо, который и занимается организацией концерта Нетребко, но ответа от них так и не получили", – говорит Наталья Гербич, украинка, которая уже 25 лет является гражданкой Италии.

Мэр города Ареццо Алесандро Гинелли в местной прессе встал на защиту российской певицы: "Мы с первых дней помогаем Украине. Я лично организовал миссию в Киев, мы купили генератор для критической зимы в Украине. Часть денег от купленных билетов на концерт (Нетребко) пошли именно на его покупку. Но она (Нетребко) всего лишь артистка, мы осуждаем агрессию, но культура – это другое. Мы разделяем эти два аргумента", – заявил мэр.

Такой ответ удивил украинцев в Италии. Наталья Гербич отмечает, что они благодарны мэру Ареццо и всем неравнодушным итальянцам за помощь.

"Мэр моего города, чью украинскую громаду я представляю, Алесандро Гиннели подтверждает свою поддержку нашего дела – отправка помощи, осуждение агрессора. И в тоже время он утверждает, что выступление Нетребко не является политическим вопросом. Тогда почему она попала под санкции президента Украины?" – говорит Наталья Гербич.

Среди 119 артистов, попавших под санкции, есть философ Дугин, кинорежиссер Никита Михалков, главный редактор телеканала "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

К тому же Нетребко еще с 2014 года находится в списках сайта "Миротворец" как пособник террористов и российских оккупантов.