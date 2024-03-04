Роды принимали в скорой: на Закарпатье 36-летняя женщина родила восьмого ребенка. Фото

36-летняя жительница Закарпатской области в карете скорой помощи родила восьмого ребенка. К машине ее несли на носилках фельдшер, водитель и муж, потому что дороги к дому не было.

Мальчик появился на свет 2 марта между селами Горинчево и Липецкие Ворота. Об этом случае рассказала Facebook-страница "103 Закарпатье".

Около 11:30 бригада №1005 (фельдшер Олеся Игнатко и водитель Виталий Стисло) получила вызов на роды в труднодоступный район, расположенный в 1,5 км от населенного пункта Горинчево.

К месту жительства роженицы (приселок Делок) было невозможно добраться на автомобиле.

"Но это не помешало нашим специалистам преодолеть пешком это расстояние с необходимым оборудованием и носилками. Все время осознавая, что у женщины восьмые роды и большая вероятность быстрого развития событий", – говорится в публикации.

Женщину забрали в машину скорой, поместив на носилки. Нести пытались осторожно, но быстро.

"Помогал нам и муж роженицы... Между селами Горинчево и Липецкие Ворота стало понятно – ребенок не будет ждать. Остановили авто и приняли роды. Мальчик родился с обвитием пуповиной", – рассказала сотрудница скорой Игнатко.

Она отметила, что коллега-водитель помогал ей со всеми манипуляциями.

"Сделали все, что положено в таких случаях. Положили новорожденного маме на грудь и так осторожно поехали в больницу", – вспомнила фельдшер.

Медики сообщили, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Киеве врачи приняли роды у женщины в машине скорой. У жительницы столицы начались схватки, когда ее везли в медучреждение. Родилась девочка, ее назвали Дарья.

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