Риск для человечества слишком высок: когда переведут часы Судного дня и почему эксперты напуганы

Часы Судного дня – это символические часы, которые показывают, насколько человечество близко к глобальной катастрофе. Ученые регулярно переводят стрелки, учитывая текущую геополитическую ситуацию, климатические изменения и другие угрозы.

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Ежегодно в январе Бюллетень ученых-атомщиков (BAS) устанавливает новое время для часов Судного дня – шкалы приближения человечества к апокалипсису. В прошлом году часы показывали 90 секунд до полуночи – это было в ближайшее время с момента создания атомной бомбы. Издание Daily Mail рассказало о страшных прогнозах ученых на ближайшее будущее.

Учитывая войну в Украине и хаос на Ближнем Востоке, эксперты говорят, что риск ядерной войны сейчас очень высок.

"Мы, вероятно, ближе к ядерной войне, чем когда-либо за последние сорок лет", – отметил Гайдн Белфилд, научный сотрудник Центра изучения экзистенциального риска.

Однако не только ядерное оружие может привести к апокалипсису. Глобальное потепление, появление мощных ИИ и распространение сложных технологий генной инженерии могут спровоцировать катастрофы.

Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня – это метафорическая шкала, которая используется, чтобы показать, насколько мир близок к техногенной катастрофе. Они были созданы BAS в 1947 как обложка ежемесячного журнала, и с тех пор стали ключевым показателем экзистенциального риска человечества.

В момент создания стрелки были установлены на семь минут до полуночи. С тех пор время ежегодно обновляли в январе, чтобы отразить изменяющийся уровень риска. Если часы показывают около полуночи, это говорит о том, что человечество приблизилось к сценарию конца света.

В некоторых случаях, как в 2024 году, стрелки не переводили. Следует ли переносить время, решает Совет науки и безопасности Бюллетеня, который собирается дважды в год. Группа состоит из экспертов по ядерным технологиям и включает 13 лауреатов Нобелевской премии на протяжении многих лет.

Хотя BAS еще не обнародовали свой вердикт за этот год, ситуация по всему миру свидетельствует, что стрелки могут переместиться ближе к полуночи.

В 2024 году Рейчел Бронсон, генеральный директор BAS, заявила во время пресс-конференции, что решение остановить часы на 90 секундах до полуночи было принято по четырем основным причинам:

страны, имеющие ядерное оружие, принимают участие в программах модернизации, угрожающих создать новую гонку ядерных вооружений; Земля пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений, происходят массовые наводнения, пожары и другие климатические катастрофы; биологические исследования, направленные на предотвращение будущих пандемий, оказались полезными, но мало уменьшают риск их возникновения; недавние достижения в области искусственного интеллекта вызывают ряд вопросов о том, как контролировать технологию, которая может угрожать цивилизации.

В 2024 году ни в одной из этих категорий не произошло никакого улучшения.

"Война в Украине зашла в тупик, из которого Путин может попытаться выйти с помощью ядерной эскалации и боевых действий. Напряженность между Западом и Китаем, особенно из-за Тайваня, продолжает расти. И в Соединенных Штатах есть новый президент, мало заинтересованный в контроле над ядерным оружием", – прокомментировал Белфилд.

В недавней статье Франсуа Диаз-Морен, заместитель редактора по ядерным вопросам BAS, назвал 2024 год "началом следующего ядерного кризиса".

Кроме того, эксперты предупреждают, что климатический кризис резко обострился. 2024 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, что повлекло за собой ряд катастроф, в частности, наводнений и пожаров.

В декабре ООН предупредила, что мир столкнулся с "экзистенциальным кризисом", поскольку скорейшее расширение засушливых земель угрожает жизнеспособности сельского хозяйства во всем мире. Миллиарды людей могут умереть от голода до 2040 года, если ничего не будет сделано для изменения курса климата.

"Пожалуй, самое важное то, что государства, обладающие ядерным оружием, исследуют возможность использования искусственного интеллекта в системах раннего предупреждения, наблюдения и разведки", – подчеркнул Белфилд.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые еще 40 лет назад дали неутешительный прогноз для человечества и он начал осуществляться.

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