Ученые 40 лет назад дали мрачный прогноз для человечества: он начал осуществляться

Глобальное потепление – не мифическая угроза и не гипотетические прогнозы научного сообщества. Беспокоясь лишь о краткосрочных насущных вопросах, человечество в большинстве своем не задумывается, что планета стоит на пороге катастрофических перемен, а самые мрачные прогнозы начинают сбываться.

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В 1980-х Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало отчет, предупреждая об ожидающих опасностях, если человечество срочно не принимет меры по изменению климата. Издание Science Alert проанализировало данные сорокалетней давности и пришло к весьма пугающим выводам.

Что такое глобальное потепление

Глобальным потеплением называют изменения в окружающей среде, вызванные выбросами парниковых газов. Ученые предостерегают: изменения климата уже происходят, а главная причина – человеческая деятельность. Таяние ледников и изменения в производительности сельскохозяйственного производства – это только верхушка айсберга. Характер будущих изменений будет зависеть от того, насколько быстро общество осознает свою ответственность и примет меры реагирования, чтобы уменьшить антропогенные выбросы парниковых газов.

Отчет 1983 и состояние экологии в 2023 году

В отчете Агентства по охране окружающей среды США (EPA, сентябрь 1983 года) ученые отмечали, что при отсутствии адекватной реакции человечества на изменения климата, "сельскохозяйственные условия будут существенно изменены, а экологические и экономические системы – потенциально нарушены".

После четырех десятилетий халатности и промедлений мы видим, как многие ужасающие прогнозы EPA уже сейчас становятся реальностью.

В отчете под названием "Can we delay greenhouse warming" ("Можем ли мы отсрочить парниковое потепление") указано, что к 2050 году средняя температура поднимется на 2 °C выше показателей периода до промышленной революции. Казалось бы, всего два градуса – это ведь так несущественно. На самом деле, это критический показатель, который приведет к глобальным изменениям.

Рассмотрим наиболее очевидные последствия роста температуры. Сильная жара меняет атмосферные течения, приводит к масштабным пожарам, таянию ледников и наводнениям, уничтожает флору и фауну, приводит к вымиранию рыб. Все это – при росте температуры всего 1,1°C.

Когда показатель достигнет прогнозируемых 2 °C, планете, вероятно, придется пережить последствия нарушения циркуляции Атлантического океана, исчезновения коралловых экосистем, потери питательных веществ в пище, а также дальнейшее снижение урожая.

В последние десятилетия человечество понемногу пытается осознать последствия глобального потепления, однако относительно смягчения последствий в этой сфере все еще не наблюдается прорыва.

Уильям Рис, эколог Университета Британской Колумбии, предлагал аналогию: "Полагаться на то, что технологическое решение спасет планету от глобального потепления нельзя. Это было бы равнозначно "электрификации Титаника" в надежде, что электричество помогло бы растопить айсберги".

Однако даже в 1980-х годах исследования показали, что стратегии спасения планеты должны быть основаны на экологии: выращивание лесов, восстановление дикой природы являются наиболее перспективными направлениями вне энергетического сектора.

В докладе EPA ученые заключили, что запрет угля и нефти является самым эффективным способом предотвращения будущих катастроф. В отчете сорокалетней давности даже рассказывали, почему это было бы политически или экономически целесообразным – при этом основное внимание обращалось на "корпоративную жадность и отсутствие сотрудничества между нациями".

Многие возможности уже упущены, но еще не поздно уменьшить будущие влияния – важно помнить, что каждая доля градуса спасает жизнь на планете.

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