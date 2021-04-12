Riot Games и LeoGaming запускают прием платежей по VALORANT и Legends of Runeterra в Украине

Fintech-компания LeoGaming выступит платежным партнером издателя и разработчика Riot Games в Украине для популярного онлайн-шутера VALORANT и коллекционной карточной игры Legends of Runeterra.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Пополнить виртуальный счет гривнами можно будет в терминальных сетях iBox, EasyPay, Sistema, City24, 2Click по всей территории Украины, а также картой на сайте leogaming.net. Пополнение будет происходить без комиссии.

Чтобы пополнить счет, нужно ввести свой Riot ID – универсальный игровой идентификатор пользователя, который имеют все зарегистрированные игроки во всех проектах RiotGames.

"С 2016 года мы плодотворно сотрудничаем с RiotGames в Украине и вместе работаем над улучшением пользовательского опыта во время пополнения баланса LeagueofLegends. Запуск приема платежей по двум новым играм – долгожданное событие, для осуществления которого мы совместно провели апгрейд всего платежного пути клиента – для удобства и безопасности операций", – рассказала CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

Напомним, согласно итогам НБУ за 2020 год, международная платежная система LEO входит в топ-5 лидеров украинского рынка денежных переводов. В марте этого года регулятор внес МПСLEO в категорию важных платежных систем.

О VALORANT:

VALORANT – это соревновательный тактический шутер с матчами 5 на 5 и уникальными персонажами, разрабатываемый RiotGames. Выход игры в большинстве регионов мира запланирован на лето 2020 г. VALORANT – сетевая игра, ключевыми особенностями которой является высокоточная и смертоносная стрельба, разнообразный арсенал оружия, набор персонажей-агентов с особыми умениями и специально приспособленные для соревновательных боев карты, рассчитанные на тысячи часов увлекательных схваток. VALORANT бесплатна и оптимизирована для работы на большом разнообразии конфигураций компьютеров, что делает ее более доступной для аудитории по всему миру. RiotGames твердо намерена сохранить основополагающие особенности тактических шутеров и обеспечить оптимальные условия для соревновательного игрового процесса.

О Legends of Runeterra

Legends of Runeterra (LoR) – новая стратегическая карточная игра во вселенной League of Legends от Riot Games. Победу в игре приносят продуманные решения и изобретательность. LoR вышла в 2020 году для ПК и мобильных устройств на базе Android и iOS с полной поддержкой кроссплатформенной игры.

Вот что вы можете делать в LegendsofRuneterra: