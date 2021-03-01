Международная платежная система LEO снова в топ-5 лидеров рынка денежных переводов: итоги 2020 года от НБУ

В прошлую пятницу Национальный банк Украины опубликовал статистику деятельности систем денежных переводов в Украине за 2020 год. Международная платежная система LEO, платежной организацией которой является финансовая компания "Леогейминг Пей", продолжает удерживать пятое место в рейтинге крупнейших участников рынка.

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте регулятора. Напомним, по итогу первого полугодия 2020 года МПС LEO также вошла в топ-5 лидеров данной отрасли.

Основные данные отчета

95% оборота среди всех систем денежных переводов, созданных резидентами, генерируют именно системы, созданные небанковскими финансовыми учреждениями;

23,6% составил рост количества денежных переводов в пределах Украины;

15,9% - настолько вырос средний чек по денежным переводам по Украине за 2020 год (364 грн в 2020 году против 314 грн за 2019 год). Рост по международным переводам составил 7,4% ($393 против $366);

40% роста показали переводы из Украины и ростом средней суммы на 29,1% ($519 в 2020-м против $402 за 2019-й).

"Мы закончили 2020 год на отличных финансовых показателях, о чем непременно сообщим в наших развернутых итогах года. Статистика регулятора отражает реальное состояние динамики переводов, при которой статус Украины как страны-реципиента не изменился. Однако рост внутренних переводов и уменьшение соотношения между полученными и отправленными средствами демонстрирует позитивную динамику и внутри страны. Рады быть частью этих изменений", – рассказала глава МПС LEO Алена Дегрик Шевцова.

В целом, регулятор отмечает, что за 2020 год общий объем частных переводов, совершенных традиционными и неформальными каналами, составил:

$12,1 млрд в эквиваленте – в Украину из-за границы (примерно 20% через системы перевода средств)

$842 млн в эквиваленте – из Украины за границу (почти 60% через системы перевода средств)

Международная платежная система LEO насчитывает 20 участников, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 16 небанковских финансовых учреждений: ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Свифт Гарант" (бренд City24), ФК "ЕВО" и другие лидеры отрасли.