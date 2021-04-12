Riot Games і LeoGaming запускають прийом платежів по VALORANT і Legends of Runeterra в Україні

Fintech-компанія LeoGaming виступить платіжним партнером видавця і розробника Riot Games в Україні для популярного онлайн-шутера VALORANT і колекційної карткової гри Legends of Runeterra.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Поповнити віртуальний рахунок гривнями можна буде в термінальних мережах iBox, EasyPay, Sistema, City24, 2Click по всій території України, а також картою на сайті leogaming.net. Поповнення відбуватиметься без комісії.

Щоб поповнити рахунок, потрібно ввести свій Riot ID – універсальний ігровий ідентифікатор користувача, який мають всі зареєстровані гравці у всіх проектах RiotGames.

"З 2016 року ми плідно співпрацюємо з RiotGames в Україні та разом займаємося поліпшенням користувацького досвіду під час поповнення балансу LeagueofLegends. Запуск прийому платежів по двом новим іграм - довгоочікувана подія, для здійснення якої ми спільно провели апгрейд всього платіжного шляху клієнта - для зручності і безпеки операцій", – розповіла CEO LeoGaming Альона Дегрік Шевцова .

Нагадаємо, згідно з підсумками НБУ за 2020 рік, міжнародна платіжна система LEO входить в топ-5 лідерів українського ринку грошових переказів. У березні цього року регулятор вніс МПС LEO в категорію важливих платіжних систем.

Про VALORANT:

VALORANT – це змагальний тактичний шутер з матчами 5 на 5 й унікальними персонажами, що розробляється RiotGames. Вихід гри в більшості регіонів світу запланований на літо 2020 р. VALORANT – мережева гра, ключовими особливостями якої є високоточна і смертоносна стрілянина, різноманітний арсенал зброї, набір персонажів-агентів з особливими вміннями і спеціально пристосовані для змагальних боїв карти, розраховані на тисячі годин захоплюючих сутичок. VALORANT безкоштовна та оптимізована для роботи на великій різноманітності конфігурацій комп'ютерів, що робить її більш доступною для аудиторії по всьому світу. RiotGames твердо має намір зберегти основні особливості тактичних шутерів і забезпечити оптимальні умови для змагального ігрового процесу.

Про LegendsofRuneterra

LegendsofRuneterra (LoR) – нова стратегічна гра у всесвіті LeagueofLegends від RiotGames. Перемогу у грі приносять продумані рішення та винахідливість. LoR вийшла в 2020 році для ПК і мобільних пристроїв на базі Androidта iOS з повною підтримкою кросплатформної гри.

Ось що ви можете робити в LegendsofRuneterra: