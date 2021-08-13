Не спорю – это дело вкуса. Кому-то нравится жить весело, а кому-то приходится хоронить героев. Тем, вторым, может быть тоже хотелось бы пожить весело, но совесть не позволяет. Первые живут одним днем, взметнувшись на социальном лифте. А вторые не могут себе позволить закрыть глаза на происходящее и просто плыть по течению.

Все, что происходит в нашей стране, стало покрываться каким-то налетом поверхностности. Берем "Плине кача" – и делаем из него трек для дискотеки, выкладываем его на радио и не понимаем, "а чо не так". Берем Софийскую площадь и партачим ее колесами на скорости – оно ж непонятно, какая там историческая ценность? Это же гуглить надо, да и вообще. Берем украинский, выстраданный, с великой историей флаг – и заворачиваем в него россиян, потому что "надо дружить, и спорт вне политики".

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А вот возьмем и превратим парад на День независимости в шествие, равных которому не было еще во всем мире! Наймем актеров, закупим дорогущие автомобили, устроим праздник для "первых леди и джентльменов"! И вот так потихонечку мы скучные музеи переделаем в кинотеатры, а старые площади – в танцполы. Банковую - в цирк, а парады - в потрясающей красоты действо, как в Бразилии. А давайте! Это же коммерчески выгодно! Со временем День независимости станет общемировым праздником, когда в Украину станут стекаться потоки туристов. Все нужно монетизировать – и "звезды" должны выступать исключительно за деньги, а не по велению души и чувства солидарности, в такой-то день – подумаешь, день рождения Украины?

Вот. Вот она, психология "меншовартості". Когда картинка есть – а сути нет. Кто-то сделал выводы из прошедшего года, и теперь у нас список мероприятий:

- возможность увидеть в Софийском соборе Конституцию Пилипа Орлика;

- новая президентская премия "Национальная легенда Украины";

- чествование героев боевых действий на Донбассе;

- возведение монумента единства Украины...

И прочее, и прочее...

Но знаете, в чем дело? Те люди, которые выбрали Зеленского, придут только на концерт.

А те, кому важно чествовать, возводить, смотреть на Конституцию – уже не поверят.

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