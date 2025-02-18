'Рідкий' или 'рідкісний': как сказать правильно на украинском

Как вы скажете на украинском языке о том, что случается совсем нечасто? Обычно можно услышать одно из двух прилагательных: "рідкий" или "рідкісний". Впрочем, один из них имеет совсем другое значение и употреблять его так неправильно.

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В чем здесь ошибка, рассказал в одном из своих видеоуроков языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. По его словам словом "рідкий" можно описать борщ или кашу, а никак не что-нибудь уникальное.

"Рідкий" – это негустой. Этим словом описывают жидкость", – объяснил языковед. А вот то, что случается редко, лишь иногда, является чем-то необычным, о таких предметах и явлениях говорят, что они "рідкісні".

Пришла эта ошибка из русского языка. Там о чем-то нечастом говорят "редкий". А те украинцы, которые долгое время находились в обрусевшей среде, начали употреблять созвучное украинское прилагательное в том же смысле, хотя это и неправильно.

Чтобы лучше объяснить разницу, мы можем вспомнить пример из жизни. Сейчас президент США Дональд Трамп пытается выменять у Украины доступ к определенным ценным ресурсам в обмен на гарантии безопасности. На русском языке эти ресурсы называются "редкоземельные металлы". По аналогии некоторые называют их "рідкоземельними". Однако суть названия в том, что такие металлы встречаются на Земле нечасто. Поэтому на украинском правильно называть их "рідкісноземельними".

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