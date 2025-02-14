'Громадський' и 'громадянський': в чем разница

Украинский язык, как и любой другой, содержит целый перечень слов, которые звучат и пишут очень похоже, однако очень разнятся по значению. Такие слова называются паронимами, и очень важно не путать их между собой.

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Одним из примеров паронимов, которые употребляють а следовательно и путают, часто можно назвать прилагательные "громадський" и "громадянський". Авторы Telegram-канала "Correctarium – Українська мова" решили объяснить, в чем разница между ними и как употреблять их без ошибок.

Слово "громадський" касается общества как определенного коллектива людей. "громадськими" могут быть организации (объединения людей), деятели. Прилагательное "громадський" уместно с существительными "мнение" или "дело". Вот как употребляем его в речи:

За Кримінальним кодексом України, громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

В то же время прилагательным "громадянський" описываем явления и понятия, касающиеся гражданина как члена общества, а также правового положения граждан в государстве. "Громадськими" бывают права, мужество, долг, совесть и т.д. Употребляем это слово так:

Елементами громадянського суспільства є різні об’єднання (професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), які охоплюють усі сфери суспільного життя.

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