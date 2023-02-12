РФ придумала новую тактику, как затягивать обмен пленными: Лубинец раскрыл детали обмана

Россия придумала новую тактику для затягивания обменов пленными. Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обосновывает нежелание РФ отдавать украинских военнопленных тем, что к ней якобы обращаются матери этих воинов и просят не возвращать их домой, а сами пленники якобы отказываются от участия в обменах.

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Никаких доказательств таких обращений или отказов Россия не предоставляет, а просьбы украинской стороны об общении с "отказывающимися" остаются без ответа. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью NV.

По словам Лубинца, Москалькова заявила, что к ней якобы массово обращаются матери украинских военнопленных с просьбами не освобождать их сыновей и дочерей и не возвращать их в Украину, к семьям. Таким образом Россия пытается затягивать обмены. Подобные попытки объяснить причины затягивания обменов в России осуществлялись и раньше, однако сейчас они приобрели незаурядную масштабность.

"Предоставляются какие-то большие списки с нашей стороны. Я постоянно подчеркиваю, что украинская сторона пытается найти понимание с российской стороной, чтобы выйти на обмены всех на всех по категориям: всех раненых на всех раненых, всех женщин военнослужащих на всех женщин военнослужащих. То есть на такие большие обмены. Российская сторона сначала просто затягивала, а потом начала говорить, что "у нас эти отказались от обмена, эти не хотят возвращаться в Украину", - очертил ситуацию Лубинец.

Он отметил, что тиражируя абсурдную информацию о том, что сами находящиеся в плену украинские воины отказываются от освобождения, Россия отказывается предоставить какие-либо подтверждения своих утверждений.

"У нас было предложение: с каждым военнослужащим Украины, если он не хочет возвращаться, я как омбудсмен Украины хочу лично встретиться онлайн. И пусть они мне подтвердят, что действительно отказываются от обмена. Сначала даже российская сторона согласилась на такой формат, а затем отменила его как раз в день, когда должно было состояться первое онлайн-общение", - отметил Лубинец.

Далее на сцену вышла Москалькова с утверждением о "сотнях обращений матерей", которые якобы не хотят возвращения своих детей из плена домой. Россияне заявляют, что, мол, освобожденных из плена воинов сразу опять же бросают на фронт. Это объяснение Лубинец считает своеобразной "оговоркой по Фрейду".

"Знаете, есть такая поговорка: на вору и шапка горит. Кто больше кричит, тот и является вором. Так вот: российская сторона делает один в один то, о чем и заявляет. И, в отличие от российской стороны, у Украины есть доказательства. К примеру, дважды уже попадали в плен российские военнослужащие - Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин. Это были российские военные, которые попали в плен, вернулись, снова пошли на войну и во второй раз попали в плен", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул: несмотря на все старания, Россия не сможет найти ни одного факта в подтверждение своих абсурдных обвинений по поводу отправки освобожденных из плена воинов обратно на фронт против их воли.

"С украинской стороны такого не было ни разу и не будет. Потому что, в отличие от российской стороны, мы не только не заставляем, а прежде чем предлагать любое дальнейшее прохождение военной службы, мы понимаем, что каждый вернувшийся из российского плена нуждается в длительной медицинской реабилитации и медицинской помощи, а затем — психологической. Люди не могут сразу попадать снова в ВСУ, в воинские части, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях", - подчеркнул Лубинец.

Он также прокомментировал заявления Москальковой о том, что, мол, украинские матери просят не выпускать их детей из плена, потому что "им там лучше, чем на родине". Как выглядят люди, которым в российском плену "хорошо", легко увидеть на любом обмене: подавляющее большинство украинцев, которых удалось освободить – изможденные, исхудалые и очень часто – с огромными проблемами со здоровьем.

"В плену же им настолько "лучше", что все они теряют десятки килограммов. И именно из-за того, что им настолько "лучше", РФ ни разу не допустила туда ни одну международную организацию, никаких международных наблюдателей. Именно для того, чтобы никто не убедился, насколько там "хорошо" нашим военнослужащим", - отметил Лубинец.

Он также отметил, что россияне всерьез полагают, что своими вымыслами могут убедить не только всеядных потребителей российской пропаганды внутри РФ, но и международное сообщество.

"Знаете, они это не только транслируют внутри, они думают, что могут убедить еще кого-то вне. Потому что они направляют какие-то официальные письма на Международный комитет по предотвращению пыток, рассказывают, как Украина плохо себя ведет, что действительно к ним обращаются украинские матери. Но даже не могут понять, что сами копают себе яму. Никаких доказательств же не могут предоставить, кроме таких заявлений", - подчеркнул украинский омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Красном Кресте подтвердили, что имеют доступ к украинским пленникам, однако пожаловались на "лимиты", установленные оккупантами. Представителей организации пускают только "в определенные места содержания украинцев" - и этих мест очень мало. Именно поэтому МККК не берется передавать посылки для пленных: в организации не уверены, что они их получат.

К тому же, по словам представителей МККК, организация не может точно установить местонахождение плененного оккупантами украинского военного, если не имеет доступа к местам содержания. Только если такой доступ появляется, родственникам могут передать информацию о здоровье военного.

Также сообщалось, что Украина требует от РФ вернуть около 800 раненых военнопленных в ближайшее время. Речь идет именно о воинах с тяжелыми ранениями, которые в плену в РФ не получают должной медицинской помощи. В их отношении должна быть применена процедура репатриации. Иными словами, эти пленные должны вернуться в Украину без каких-либо условий со стороны РФ.