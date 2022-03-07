Доллары и евро не поставляют в России: валюта в дефиците, а курс взлетел

В Россию перестали поставлять наличный доллар и евро. В результате курс на бирже уже достиг уровня более 155 рублей за доллар. Наличная американская валюта стоит уже около 210 рублей за доллар.

Согласно данным investing.com, в банках наличный курс достиг рекордной отметки. При этом далеко не везде можно приобрести валюту. Ситуация на рынке критическая и продолжает ухудшаться. В случае, если США и ЕС введут нефтяную блокаду, приток валюты в страну будет значительно ограничен.

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В то же время The Washington Post cообщает о том, что американские власти уже начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.

Отметим, в случае введения нефтяного эмбарго Россия фактически повторит судьбу Ирана. Президент РФ Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины, в результате разрушил экономику собственной страны.