Резников рассказал о еще одном военном преступлении России: использовали украинских детей

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские захватчики использовали мобильное игровое приложение для детей Украины, чтобы получать информацию о стратегически важных объектах. Такую стратегию совершенно точно нужно расценивать, как военное преступление.

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Об этом он написал у себя в Twitter. Он указал, что россияне применили против несовершеннолетних украинцев все возможные военные преступления, которые официально обозначены в Резолюции ООН.

"Шесть. Именно столько видов серьезных нарушений в отношении детей во время вооруженных конфликтов перечислено в Резолюции№1261 (1999) Совета Безопасности ООН. Россия совершила их все", – подчеркнул чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно массово вывозились сироты, оставшиеся без семьи по вине оккупантов.

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