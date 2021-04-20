Резников оценил вероятность полномасштабного вторжения России в Украину

Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину, а происходящее на границе является только "игрой мышцами".

Так считает вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. В эфире телеканала ICTV он объяснил, что сделал такой вывод по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" 19 апреля.

"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются, несмотря на кажущееся обострение у границ. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников "нормандской четверки". Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что цель России давно уже всем известна, так как накопление войск – это инструмент для достижения цели – решение внутреннего повестки дня самой РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу.

"Вторая вещь – это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военного вторжения в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является более страшной, чем сама угроза", – предположил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Пентагоне заявили, что на данный момент войск России на границе с Украиной больше, чем в 2014 году. При этом наращивание войск продолжается, и это "серьезно беспокоит" США.