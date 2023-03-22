Резников и Залужный пообещали реформировать систему военно-врачебных комиссий, поможет Минцифры

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили, что система военно-врачебных комиссий будет реформироваться с помощью цифровых сервисов. Для этого было закуплено 1500 ноутбуков.

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В настоящее время Министерство цифровой трансформации занимается вопросом тестирования специального ПО для данной сферы. Об этом сообщила заместительница главы Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

Так, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров также подтвердил планы о проведении реформы. С данной целью закуплено 1500 ноутбуков.

Как заметила Кондратюк, в правительстве предполагают, что данное решение поможет значительно уменьшить уровень коррупции в Украине, снять очереди и пробить бюрократическую стену ВВК для военных.

Напомним, что министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в ближайшее время планируется также ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, повышение квалификации врачей в вопросах ВВК и должное сервисное обслуживание раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнется инфраструктурная часть реформы здравоохранения. Постепенно сеть медицинских учреждений государства поделится на госпитальные округа, что упростит доступ пациентов к необходимому обслуживанию, а врачам облегчит работу.

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