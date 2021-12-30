Режиссер 'Слуги народа' снимет новый ситком для телеканала ДОМ за 4,7 млн гривен

На государственном канале "ДОМ", созданном для жителей временно оккупированных территорий Украины, покажут комедийный ситком "Не все дома". Его режиссером станет Алексей Кирющенко, который снимал сериал "Слуга народа".

Об этом пишет издание "Бабель" в Telegram. Информация о конкурсе по производству сериала опубликована на сайте Prozorro. Как отмечается, заказчиком является Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", в которое входит телеканал.

Общая стоимость продукта составляет 4,7 миллионов гривен. Формально конкурс выиграл ФЛП Шпаков Валентин Евгеньевич, он же и продюсирует сериал, а сценарий напишет Сергей Войтович.

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"Не все дома" будет содержать 60 эпизодов.

"Ситком направлен на объединение семьи при решении тех или иных проблем (что символизирует нынешнее состояние Украины). Комедийный потенциал безграничный. Идея не новая, но актуальна благодаря свежим сценарным ходам. Есть зрительский интерес. Воспитательная функция после каждой серии. Заставляет задуматься над ироничностью жизни и заслуживает зрительского внимания", – пишет конкурсная комиссия при "Мультимедийной платформе иновещания".

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