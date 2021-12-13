Телеканал 'Дом' покажет шоу 'Сажать будем' за 3,2 млн гривен: продюсером станет депутат от 'Слуги народа'

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", в которую входят телеканалы "Дом" и UATV, планирует запустить шоу "Сажать будем". Продюсером станет депутат Киевского горсовета от "Слуги народа" Виктория Бурдукова.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro. Производить шоу будет компания "КС Продакшн".

Предусмотрено производство 52 выпусков по 50 минут каждый, а стоимость составит 3,2 миллиона гривен.

В описании говорится, что это будет "жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников".

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Также программа должна продемонстрировать "победу справедливости над безнаказанностью состоятельных и богатых".

"Люди должны знать, что в Украине закон действует, а власть контролирует это. Динамика шоу потенциально большая – документальный детектив", – сказано в описании.

Отметим, что Бурдукова ранее работала над шоу "Ревизор". С 2020 года она является депутатом Киевского горсовета.

Компания "КС Продакшн" в 2020 году сотрудничала с Министерством культуры над съемками сериала "патриотического направления".

Название программы созвучно с предвыборным обещанием президента Владимира Зеленского о "посадках весной". В 2020 году он отметил, что не влияет на правоохранительные органы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мультимедийная платформа иновещания Украины выделит 12 млн грн на шоу "Про життя" с Андреем Пальчевским.