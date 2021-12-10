Телеканал 'Дом' заказал шоу с Пальчевским за 12 млн грн: его будет снимать владелец 'Зе медиа'

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", в которое входит телеканалы "Дом", планирует выделить более 12 миллионов гривен на создание шоу "Про життя" с Андреем Пальчевским. Был объявлен соответствующий тендер.

Победителем конкурса стала компания "Имажинариум" Владимира Татаренко, который также руководит "Зе Медиа". Об этом свидетельствуют данные на сайте ProZorro.

В описании условий сказано, что шоу с Пальчевским может стать главным на телеканале. Также заказчик отмечает, что такие программы необходимы, потому что они "дают возможность увидеть политического деятеля в действии".

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"Андрей Пальчевский – медийная личность, он способен привлечь внимание к шоу и стать движущей силой. Программа затрагивает актуальные для общества темы, которые невозможно обсудить и решить в рамках новостного формата", – сказано в описании.

Пока планируется сделать 60 выпусков программ, каждая будет длится 45 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Зе Медиа" в 2020 году проводила опрос "5 вопросов от президента". Подробнее о том, что известно о компании читайте в нашем материале.