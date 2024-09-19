Ретранслятор STING Spider от команды Юрия Голика уже уничтожает врага на Донбассе

Новые дроны STING Prymara и его спутник STING Spider, которые разработали инженеры из команды предпринимателя и волонтера Юрия Голика, отправились выполнять боевые задачи на Донбасс.

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Об этом лидер команды разработчиков сообщил в своем Facebook. Основная цель ретранслятора – усиление связи и одновременное сопровождение нескольких камикадзе. Это позволяет нашим военным как можно точнее поражать враждебные цели.

"STING Spider был назначен старшим и возглавил партию квадрокоптеров-камикадзе STING Prymara в путешествии на Донбасс. Там на украинском востоке этот ретранслятор скоро будет уже в небе сопровождать эти камикадзе и помогать пилотам одной из бригад точно поражать цели", – написал Юрий Голик.

Инженеры укомплектовали STING Spider защищенной связью, что позволяет эффективно выполнять задачи. Дрон может находиться в воздухе до 40 минут и выполняет функции удержания высоты и позиции, работая в ручном и автоматическом режимах. Также он оборудован автономной навигационной системой, не требующей спутниковой связи.

Военные, уже ознакомившиеся с работой нового ретранслятора, отмечают удобство управления дроном. Стоит отметить, что цена готового дрона, собранного украинскими разработчиками, ниже иностранных аналогов.