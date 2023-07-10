Ресторан Тищенко 'Велюр', оскандалившийся на всю страну, больше не работает: что случилось

В Киеве приостановил свою работу ресторан скандального нардепа Николая Тищенко "Велюр". В нем уже невозможно сделать заказ и совершенно не видно посетителей – ни на открытой летней террасе, ни внутри заведения.

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Об этом сообщает "Главком". В сети сообщается, что ресторан открыт и работает в полноценном режиме. При этом саму вывеску "Велюр" закрыли черным полиэтиленом и название заведения увидеть невозможно, кроме как на ограждении.

Также в ресторане уже невозможно заказать столик – контактный номер телефона ресторана недействителен, а на сайте попросту не отвечают.

Как известно, в апреле 2020 года вокруг "Велюра" возник скандал. Причина – заведение работало во время локдауна, когда все подобные заведения в стране были закрыты.

Тогда журналисты назвали целый ряд депутатов и бизнесменов, которые посещали ресторан. Сам Тищенко заявлял, что ресторан не работает и говорил, что там всего лишь проходят "личные встречи". Еще он пытался оправдаться тем, что в ресторане расположен его "штаб".

Как сообщал OBOZREVATEL, диапазон цен на определенные блюда в "Велюре" в 2020 году был в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе. Ярким примером здесь являются блюда из мяса, цена которых указана за 100 грамм.

Ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" приезжают политики и представители олигархов. Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.

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