Решение ВЛК о пригодности: можно ли аннулировать и как

В Украине военнообязанные могут оспорить решение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе, если есть несоответствие данных из предыдущих медицинских документов с актуальным обследованием. Причинами обжалования могут быть формальные ошибки, расследование против членов ВВК или изменения в перечне болезней.

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Срок прохождения ВВК для "ограниченно пригодных" продлили до 5 июня 2025 года. OBOZ.UA рассказывает, можно ли аннулировать решение о пригодности к военной службе.

Напомним, что военно-врачебная комиссия принимает решение о пригодности или непригодности военнообязанного гражданина к службе на основе медицинского осмотра и исследований. Если у человека есть жалобы на здоровье, то врачи обязаны назначить дополнительные медицинские обследования.

В случае если военнообязанный не согласен с полученным решением ВВК, он может обжаловать его, обратившись в суд. Но для этого нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Порядок рассмотрения решений об обжаловании заключения ВВК:

– постановления военно-врачебной комиссии районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки можно обжаловать в ВВК области или г. Киева;

– пересмотр постановлений подчиненных военно-врачебных комиссий (ВВК областей) вправе осуществлять ВВК регионов;

– постановления любых врачебно-консультативных комиссий имеет право пересматривать Центральная ВКК, являющаяся руководящим органом.

Существует несколько причин, чтобы оспорить решение ВВК:

– формальные ошибки, обнаруженные при проверке документов (например, врач не заполнил определенную строку в медицинской форме);

– обращение правоохранительных органов в Центральную и региональную ВВК из-за расследования уголовных дел против врачей, которые являются членами комиссии (если врачей подозревают во взяточничестве, то решения ВВК могут отменить или обжаловать в суде);

– решение ВВК можно обжаловать, если в Роспись болезней внесены изменения, определяющие пригодность к военной службе.

Для того, чтобы обжаловать постановление ВВК в досудебном порядке, военнообязанному нужно подготовить заявление о пересмотре такого постановления и добавить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией.

В заявлении важно четко изложить основания для обжалования (например, указать о незамеченной болезни, ошибке членов ВВК в установлении причинной связи заболевания и т. п.).

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины ужесточил защиту прав лиц с инвалидностью в вопросе мобилизации. Теперь их данные будут отображаться в приложении Резерв+ и они смогут установить непригодность к службе без ВВК.

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