Жара не отступит, но будут заливать дожди: синоптики дали прогноз на август в Украине

Погода в Украине в августе будет жаркой. Воздух прогреется до +35 градусов, однако дожди будут лить по всей территории страны.

Согласно прогнозу на сайте Укргидрометцентра, в начале последнего месяца лета, 1-2 августа, будет тепло, но с дождями. В воскресенье осадки ожидаются во всех регионах страны, кроме восточных областей и Крыма (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В Киеве в первые дни августа также пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет +27+29 градусов днем, ночью похолодает до +18 +20 градусов. Затем, по прогнозам синоптиков Gismeteo, осадки в столице пройдут с 5 по 8 августа, и в конце месяца – 24-25 числа. В остальные дни – солнечно.

Видео дня

Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием. Хотя температурный максимум последнего летнего месяца составит +35 градусов. В течение месяца он спрогнозировал 7 дождливых дней. Но осадки будут незначительными.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине до конца июля будут идти дожди, хотя еще и будет преобладать жаркая погода. А уже 3 августа стоит ожидать снижения температуры.