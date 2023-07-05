Замкомандира батальона "Азов" Святослав "Калина" Паламар во второй раз стал отцом. 2 июля у него и его жены Антонины в Тернополе родилась дочь, девочку назвали Квитослава.

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О счастливом событии сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали". "Это такой подарок от Бога, можно сказать. Спасибо Богу за это чудо. У нас есть возможность переписываться. Муж очень счастливый. Это поддержка, потому что ребятам там тяжело", – рассказала жена "Калины".

У супругов уже растет сын Лукьян, родившийся в Мариуполе в 2016 году.

Как известно, Святослав Паламар и другие командиры "Азова" после обороны Мариуполя и российского плена в сентябре 2022 года были временно интернированы в Турцию.

Позже ему и другим освобожденным из плена позволили встретиться с семьями, и Антонина и Лукьян съездили к Святославу, теперь близкие ждут его дома.

"Они хотят поскорее домой вернуться, поэтому мы даже отказались от встреч с ними, чтобы это как-то повлияло на обмены, возможно", – говорит Антонина.

О рождении дочери "Калина" узнал от жены по телефону. "Я ему написала, когда родила: "Поздравляю с нашей Квиточкой, у нас доченька".

Антонина рассказала, что ее муж защищал Мариуполь с 2014 года, а она приехала к нему в 2015-м. Там и родился их первый сын.

"Было такое жаркое лето. Красивый, замечательный город, море плещет под боком... Никто, конечно, не ожидал такого поворота событий. Больно, и хочется, чтобы за это ответили перед Богом и перед людьми", – рассказала Антонина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 мая 2022 года защитники Мариуполя попали в плен. Часть бойцов удалось вернуть домой благодаря обмену.

– Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис", Святослав Паламар "Калина", исполняющий обязанности командира 36-й ОБМП Сергей Волынский "Волына", нацгвардейцы Олег Хоменко и Денис Шлега по условиям обмена находятся в Турции.

– В Киеве установили инсталляцию в честь стойкости защитников "Азовстали".

– В начале июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Турции с защитниками "Азовстали".