Ребёнок перестал дышать: польский пограничник спас жизнь маленького украинца. Видео

Сотрудник Пограничной службы Польши спас жизнь годовалому малышу из Украины, который внезапно перестал дышать. Инцидент произошел на пограничном автомобильном погранпереходе в Зосине.

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Регистрацию в терминале погранслужбы прервала взволнованная женщина из Украины, которая рассказала пограничникам, что ее сын не дышит и синеет. Об этом сообщает пресс-служба Штаба пограничной охраны Польши (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В павильон Таможенной службы Украины вбежала мать с ребенком на руках. Офицер вышел из комнаты, и вместе с женщиной, держащей ребенка, побежали в сторону зоны регистрации Польской пограничной службы.

Через контрольное окно пограничникам передали информацию об отсутствии у мальчика признаков жизни. Сержант пограничной службы Матеуш Кондрат, который в это время осуществлял оформление въезда в Польшу, немедленно забрал ребенка у дрожащей матери.

Пограничник положил ребенка на левую руку, затем несколько раз ударил его кулаком в спину. После непродолжительной реанимации мальчик пришел в сознание.

Пока ребенку оказывали первую помощь, на место также прибыл офицер с дефибриллятором и была вызвана бригада скорой медицинской помощи. На помощь прибежали и сотрудники пограничной службы, дежурившие на прилегающих полосах движения. Примерно через 15 минут приехала скорая помощь. Парамедики забрали находящегося в сознании ребенка и доставили его в больницу в Хрубешуве.

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