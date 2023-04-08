В Сумах 11-летняя девочка спасла троих детей от пожара. Фото и видео

В Сумах 11-летняя девочка спасла троих детей от пожара. Сначала она пыталась самостоятельно потушить пламя, а затем вынесла на руках младших братьев и сестру.

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Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. История со счастливым концом произошла утром 7 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частном жилом доме по улице Пантелеймона Кулиша без взрослых остались четверо детей.

Когда все еще спали, 5-летний мальчик сообщил старшей сестренке, что в доме вспыхнул огонь.

Девочка Никита (2012 года рождения) не растерялась. Сначала она попыталась самостоятельно потушить пожар, но это ей не удалось.

Она не сдалась и стала спасать своих младших братьев и сестру. Двух детей (1 и 4 года) из горящего дома она выносила на руках, 5-летний мальчик самостоятельно выбежал на улицу.

На крики детей сбежались соседи, которые забрали детей к себе, согрели и вызвали спасателей.

В доме горела мебель, бытовая техника, а огонь перешел на кровлю и перекрытие. Пламя быстро распространялось, однако сотрудникам ГСЧС удалось погасить пожар и не дать ему охватить весь дом.

"Увидел дым, пламя, и дети там кричали. Забежали с женой, там проживают четверо детей. Одного сосед уже спас... Мне Ника через забор передавала младшего ребенка. Всех спасли, а потом уже вызвали спецслужбы", – рассказали соседи.

Спасатели еще раз призвали взрослых быть ответственными, ценить жизнь своих детей и не оставлять их без присмотра:

"Помните, что именно от вас зависит судьба ваших детей. И именно вы являетесь примером для подражания своего ребенка".

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