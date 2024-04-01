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"Разведенка с прицепом". Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове

Анна Кравчук
Общество
3 минуты
1,9 т.
'Разведенка с прицепом'. Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове

В сети разразился сексистский скандал вокруг киевской компании по аренде эксклюзивных автомобилей Olimp Rent Car. На странице фирмы опубликовали позорный "шутливый" ролик, в котором унизили женщин, воспитывающих детей самостоятельно.

На видео уже обратила внимание украинская активистка, тьюторка общественной организации "Дівчата" Ольга Новак. В своем Facebook она привела скриншоты со страницы Olimp Rent Car и выразила собственное мнение относительно низкосортного "юмора", культивирующего и толерующего в обществе сексизм.

Итак, ролик, спровоцировавший волну возмущения, содержит надпись на фоне автомобиля: "Как по одному голосовому понять, что она тебе не подходит?" После этого кадр меняется на якобы запись экрана с голосовым сообщением, в котором женщина говорит: "Все было прекрасно. Если ты захочешь, ты можешь приехать ко мне". Вдруг женский голос прерывает детский, говорящий: "Мам, это наш новый папа?"

В описании к видео представители компании оставили нелепую подпись: "РСП – не диагноз".

"Разведенка с прицепом". Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове

Когда интернет-пользователи поинтересовались, что означает "РСП", им объяснили, что это аббревиатура к позорному выражению о матерях-одиночках – "разведёнка с прицепом".

Ольга Новак прокомментировала этот отвратительный кейс: "Киевская компания по аренде эксклюзивных авто, как пишет у них в инстаграме и сотрудничает с международными медиа (интересно какими), позволяет использовать термин РСП — разведёнка с прицепом. Я не уверена, что эта компания кроме инстаграма существует, возможно, это собрались молодые мужчинчики, которые и жизни той не видели. Но вдруг вы до сих пор думаете, что у нас вообще матриархат или равенство, то пока существуют такие высказывания на страницах якобы бизнесов, то нам далеко до любого равенства".

"Разведенка с прицепом". Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове
"Разведенка с прицепом". Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове

Следует отметить, что скандальное видео было опубликовано на странице компании 31 марта. На следующий день, 1 апреля, после того, как Ольга Новак уже распространила сообщение о горе-бизнесменах, описание видео было изменено. Теперь, вместо "РСП – не диагноз", под видео красуется не менее нелепая подпись: "Возраст имеет значение только для телятины".

"Разведенка с прицепом". Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове

Напомним, в последнее время скандалы вокруг бессознательных бизнесов стали довольно распространенными. Особую огласку приобрела ситуация вокруг бара "Поза зоною" в Харькове, а точнее названий напитков, которые этот бар предлагает. Так, в коктейльной карте посетители заведения могли встретить следующее: "Мечта педофила", "Инцест", "Дешева хвойда", "Изнасилованный", "Глубокая глотка", "Первый секс", "Врот", "Насосала", "Проститутка" , "На лицо", "Садистка" и т.д.

Коммуникация от заведения шокировала украинцев не меньше, чем его концепция и коктейли "Мечта педофила" или "Изнасилованный". Все, кто выражает свое возмущение, по мнению представителей бара, "неадекватные" и "проплаченные". Своих ошибок "Поза зоною" отнюдь не признает, еще и жалуется на отсутствие "чувства юмора" у "хейтеров", демонстрируя свое откровенное неуважение и безразличие к мнению комментаторов. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA скандал с пабом "Поза зоною" получил неожиданное продолжение. Относительно заведения было открыто производство. На это повлияла, в частности, Ольга Новак.

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