'Разведенка с прицепом'. Известная компания по аренде эксклюзивных авто опозорилась сексизмом вслед за пабом в Харькове

В сети разразился сексистский скандал вокруг киевской компании по аренде эксклюзивных автомобилей Olimp Rent Car. На странице фирмы опубликовали позорный "шутливый" ролик, в котором унизили женщин, воспитывающих детей самостоятельно.

На видео уже обратила внимание украинская активистка, тьюторка общественной организации "Дівчата" Ольга Новак. В своем Facebook она привела скриншоты со страницы Olimp Rent Car и выразила собственное мнение относительно низкосортного "юмора", культивирующего и толерующего в обществе сексизм.

Итак, ролик, спровоцировавший волну возмущения, содержит надпись на фоне автомобиля: "Как по одному голосовому понять, что она тебе не подходит?" После этого кадр меняется на якобы запись экрана с голосовым сообщением, в котором женщина говорит: "Все было прекрасно. Если ты захочешь, ты можешь приехать ко мне". Вдруг женский голос прерывает детский, говорящий: "Мам, это наш новый папа?"

В описании к видео представители компании оставили нелепую подпись: "РСП – не диагноз".

Когда интернет-пользователи поинтересовались, что означает "РСП", им объяснили, что это аббревиатура к позорному выражению о матерях-одиночках – "разведёнка с прицепом".

Ольга Новак прокомментировала этот отвратительный кейс: "Киевская компания по аренде эксклюзивных авто, как пишет у них в инстаграме и сотрудничает с международными медиа (интересно какими), позволяет использовать термин РСП — разведёнка с прицепом. Я не уверена, что эта компания кроме инстаграма существует, возможно, это собрались молодые мужчинчики, которые и жизни той не видели. Но вдруг вы до сих пор думаете, что у нас вообще матриархат или равенство, то пока существуют такие высказывания на страницах якобы бизнесов, то нам далеко до любого равенства".

Следует отметить, что скандальное видео было опубликовано на странице компании 31 марта. На следующий день, 1 апреля, после того, как Ольга Новак уже распространила сообщение о горе-бизнесменах, описание видео было изменено. Теперь, вместо "РСП – не диагноз", под видео красуется не менее нелепая подпись: "Возраст имеет значение только для телятины".

Напомним, в последнее время скандалы вокруг бессознательных бизнесов стали довольно распространенными. Особую огласку приобрела ситуация вокруг бара "Поза зоною" в Харькове, а точнее названий напитков, которые этот бар предлагает. Так, в коктейльной карте посетители заведения могли встретить следующее: "Мечта педофила", "Инцест", "Дешева хвойда", "Изнасилованный", "Глубокая глотка", "Первый секс", "Врот", "Насосала", "Проститутка" , "На лицо", "Садистка" и т.д.

Коммуникация от заведения шокировала украинцев не меньше, чем его концепция и коктейли "Мечта педофила" или "Изнасилованный". Все, кто выражает свое возмущение, по мнению представителей бара, "неадекватные" и "проплаченные". Своих ошибок "Поза зоною" отнюдь не признает, еще и жалуется на отсутствие "чувства юмора" у "хейтеров", демонстрируя свое откровенное неуважение и безразличие к мнению комментаторов. Все подробности – в материале.

Как писал OBOZ.UA скандал с пабом "Поза зоною" получил неожиданное продолжение. Относительно заведения было открыто производство. На это повлияла, в частности, Ольга Новак.

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