Разработка и производство украинских беспилотников STING увеличивает масштабы, – Юрий Голик

Процесс производства отечественных дронов уже давно носит системный характер. Так, инженеры из команды, которую вместе с партнерами собрал предприниматель и волонтер Юрий Голик, ежедневно производят, тестируют и обучают военным управлением этими БПЛА. Это позволяет обеспечить военных современными технологиями для выполнения боевых задач.

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"Разработка и производство ударных БПЛА STING не останавливаются у нас ни на день. Мы активно работаем над тем, чтобы наши военные были снабжены качественной техникой. Прежде чем запустить наши БПЛА в работу, они проходят полную проверку качества. Для этого команда специалистов выезжает на поля, чтобы протестовать беспилотники по всем фронтам. Однако одних дронов недостаточно, чтобы выполнить боевые задачи, поэтому мы уделяем максимум усилий, чтобы научить как можно больше защитников управлять дронами для эффективного уничтожения техники врага", – отметил Юрий Голик.

После успешных тестирований каждая новая модель проходит реальные испытания на полигонах и постоянно усовершенствуется, учитывая потребности военных. Одновременно идет подготовка военных, которые овладевают всеми нюансами управления бомбардировщиками STING Mad Max и перехватчиками STING Sky Hunter. Это небольшие ударные квадрокоптеры. Их ключевая задача – нанести поражение по цели боеприпасом весом 3 кг и вернуться целыми назад.

Напомним, ранее команда Юрия Голика ввела в эксплуатацию две новые модели беспилотников: перехватчик STING Sky Hunter и бомбер STING Mad Max. Дроны прошли практические и теоретические проверки и имеют официальные рекомендации Министерства обороны по использованию Вооруженными Силами.