"Они сколотили нацию, разделить Украину не выйдет": на росТВ неожиданно признали ошибку Кремля

В российской пропагандисткой программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" выступил эксперт, озвучивший неожиданные для кремлевской риторики тезисы – о том, что украинская нация единая и разделить ее насильно не получится. В то же время он считает, что причина этого – якобы старания "западных кураторов".

Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала "Россия 1". Судя по всему, игнорировать огромное мужество и отпор оккупантам со стороны украинцев не в силах даже топ-пропагандисты Кремля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, один из приглашенных гостей заявил: "Мы, конечно же, много говорили по поводу "разорванности" украинского народа... Там север, юг, запад, восток. И я про это много говорил. Но надо отдать должное: они за 30 лет, судя по всему, вообще сколотили нацию".

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Тем не менее, россиянин считает, что это единство существует только за пределами временно оккупированных Донбасса и Крыма.

"Но вообще ощущение, что эта нация, там центральная, западная Украина, она стала достаточно единой", – сказал "эксперт" Соловьева.

Свое заявление он пояснил так: "Мы не видим массовой сдачи в плен. Мы не видим, так сказать, особой... приветливости со стороны украинских граждан. Мы видим упорное сопротивление ВСУ. Видимо, полагалось, что они не будут сражаться".

Также гость пропагандистского ток-шоу сказал: "Не факт, что эта война для них не станет мифом в их идеологии". По мнению россиянина, других "мифов" у украинцев якобы нет.

В то же время "эксперт" признал план Кремля разделить нашу страну провальным.

"Если у нас есть какие-то идеи по поводу того, чтобы разделить Украину (запад там, центральная отдельно), у меня ощущения, что это не очень может получиться", – заявил он.

Еще один момент, который удивил гостя студии, это то, что россияне не увидели в Украине "какой-то политической силы, которая стала бы основой для создания нового политического режима".

Как ранее писал OBOZREVATEL, международная неправительственная организация Amnesty International признала авиаудар оккупантов по Чернигову военным преступлением. Около 12:15 в четверг, 3 марта, в результате ужасных действий россиян погибли 47 мирных жителей.

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