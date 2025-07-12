Видео дня
Блог | Волынь 1943 года: будем помнить невинно погибших украинцев от рук поляков
Во время празднования т. н. дня "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" президент Дуда заявил, что "украинские националисты" убивали "беззащитных поляков".
Далее текст на языке оригинала.
У квітні 1943 року у селі Красний Сад поляки спалили 101 особу.
Врятувалося троє людей. Хлопчик, який пішов до льоху набирати картоплю і сховався під нею; жінка, що погнала продавати в сусіднє село корову та ще одна мешканка, яка на той час гостювала у своєї родини.
Крім них, усіх убили, а хати – спалили.
Памʼять про безневинно загиблих українців вічно житиме у наших серцях.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...