Во время празднования т. н. дня "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА" президент Дуда заявил, что "украинские националисты" убивали "беззащитных поляков".

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У квітні 1943 року у селі Красний Сад поляки спалили 101 особу.

Врятувалося троє людей. Хлопчик, який пішов до льоху набирати картоплю і сховався під нею; жінка, що погнала продавати в сусіднє село корову та ще одна мешканка, яка на той час гостювала у своєї родини.

Крім них, усіх убили, а хати – спалили.

Памʼять про безневинно загиблих українців вічно житиме у наших серцях.