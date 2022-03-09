Всемирная организация признала авиаудар оккупантов по Чернигову военным преступлением

Международная неправительственная организация Amnesty International признала авиаудар оккупантов по Чернигову военным преступлением. В результате ужасных действий россиян погибли 47 мирных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Amnesty International. Специалисты организации провели расследование нападения на небольшую общественную площадь города, которое произошло около 12:15 в четверг, 3 марта.

Тогда между улицами Вячеслава Чорновила и Кругловой упало несколько бомб, в результате чего погибли гражданские лица и были серьезно повреждены близлежащие здания.

Группа кризисного реагирования организации пришла к выводу, что нападение, скорее всего, было нанесено российской авиацией с использованием по меньшей мере восьми неуправляемых авиабомб.

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"Авиаудар, обрушившийся на улицы Чернигова, поражает сознание. Это было безжалостное, неизбирательное нападение на людей, когда они занимались повседневными делами в своих домах, на улицах и в магазинах", – заявила директор Amnesty International по кризисному реагированию Джоанна Маринер.

По ее словам, это нападение – одно из самых смертоносных, которые когда-либо приходилось переживать украинцам. Amnesty International не смогла идентифицировать законную военную цель на месте удара или около него.

В этой связи прокурор Международного уголовного суда должен расследовать этот авиаудар как военное преступление. Лица, ответственные за такие преступления, должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их семьи должны получить полное возмещение ущерба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска провели авиабомбардировку Чернигова.

Кроме того, в Чернигове российская авиация атаковала две школы и частные дома. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 9 человек, 4 – ранены.

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