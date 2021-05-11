Прочитала новини, історію з шутінгом в школі в Казані.

Хочу от що написати для тих, у кого діти навчаються в школі.

Не покладайтесь на школу, навчіть самостійно свою дитину поводитись в ситуаціях, коли існує терористична загроза. Візьміть дитину за руку, пройдіть з нею з верхнього поверху школи і до підвалу. Покажіть їй, де знаходяться запасні виходи, показуйте доти, поки не запам’ятає і не буде їх знаходити із заплющеними очима. Розкажіть, коли треба падати на підлогу і як правильно це робити. Навчіть тих, хто трохи старший, як правильно розбивати шибку і як евакуюватись через вікно, коли це безпечний варіант і коли навпаки. Як поводитись в ситуаціях, коли перед тобою озброєна людина. Не втомлюйтесь це повторювати знову і знову. Не чекайте, що хтось це зробить замість вас.

Світ змінюється, і не завжди в кращу сторону.

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