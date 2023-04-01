''Раненое сердце Мариуполя'': в мэрии показали, как выглядит центр оккупированного города. Видео

Мариупольский городской совет показал свежие кадры из захваченного российскими солдатами города. Центральные улицы, которые чуть больше года назад были местом скопления местных жителей и туристов, обезлюдели, напоминают постапокалипсис и разруху.

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Кадры опубликованы на Telegram-канале мэрии. Наиболее живописно о ситуации под контролем России рассказывают эпизоды с драмтеатром, который под "чутким руководством" оккупантов разрушается и продолжает деградировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Драматический театр продолжают разбираться. Место, где погибли сотни мариупольцев с детьми. Туда, где прятались мирные, российские летчики целенаправленно свергли авиабомбы", – вспоминают о трагедии официальные власти города.

Действительно очевидно, что Мариуполь пережил столько боли и разрушений, что еще долго не оправится даже после освобождения ВСУ. Однако жители города, которые остаются в уцелевших домах, не теряют веры на восстановление и жизнь для родного края.

Напомним, что 16 марта прошлого года самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание Драматического театра в центре Мариуполя.Войска РФ убили более 300 мариупольцев, которые скрывались в театре от обстрелов. А по некоторым данным, в частности, согласно расследованию Associated Press, эта цифра достигла 600 человек.

На спутниковых снимках, сделанных 14 марта, видно, что перед театром и за ним были две большие надписи "Дети", нанесенные с целью идентифицировать здание как гражданское бомбоубежище. Оккупантов это не остановило. Однако кремлевская пропаганда продолжила и после этого отрицать факт умышленного убийства сотен людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе российские захватчики обязывают студентов становиться на военный учет. Это касается тех, кто получил паспорт РФ.

В то же время InformNapalm опубликовал семейные фото офицеров 960-го гвардейского штурмового авиационного полка РФ (в/ч 75387), которые в прошлом году сбрасывали бомбы на украинский Мариуполь. На снимках пилоты, которые убивали мирное население, с удовольствием позируют вместе со своими женами.

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