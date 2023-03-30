В сеть слили семейные фото пилотов, бомбивших Мариуполь: результаты блестящей спецоперации InformNapalm

Расследователи сообщества InformNapalm опубликовали семейные фото офицеров 960-го гвардейского штурмового авиационного полка РФ (в/ч 75387), которые в прошлом году сбрасывали бомбы на украинский Мариуполь. На снимках пилоты, которые убивали мирное население, с удовольствием позируют вместе со своими женами.

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Эти фотографии были сделаны во время новогоднего корпоратива. Об этом сообщили в Telegram-канале InformNapalm (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Там отметили, что фотографий не было в открытом доступе, так что ради их получения пришлось поработать.

"Фото с новогоднего корпоратива военного преступника РФ, полковника Атрощенко и его коллег офицеров. Их удалось вытащить благодаря переписке с фотографом, которая предоставляла Атрощенко услуги съемок корпоратива", – сказано в сообщении.

На снимках можно увидеть командира 960-го штурмового авиационного полка РФ, полковника Сергея Атрощенко. Именно он отдавал приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе и контролировал его исполнение.

Кстати, немало интересной информации об Атрощенко InformNapalm передали хакеры из украинской команды "Кібер Спротив". Он проживает в элитном доме в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ, где и базируется 960-й полк.

"Из общего внушительного переписок и многочисленного спама нам удалось найти и выделить различные детализированные списки пилотов, сведения, служебные характеристики офицеров, справки, теоретические и практические расчеты, интересные для разведки", – сказано в сообщении.

Также на снимках с корпоратива можно узнать и других военных преступников, с которыми раньше фотографировался их командир.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта россияне сбросили мощные авиабомбы на здание драмтеатра в Мариуполе, ставшее массовым укрытием семей от обстрелов. Оккупантов не остановила надпись "ДЕТИ" перед театром. Из-за действий террористов тогда погибло около 600 мирных жителей.

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