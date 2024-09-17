Личный досмотр учеников и право на адвоката: как будут работать металлодетекторы на входе в школах и какие возможные последствия

Министр образования и науки Оксен Лисовой на Саммите первых леди и джентльменов, тема которого звучала как "Защита детей: гарантии безопасного будущего", заявил, что все украинские школы должны быть оборудованы на входе рамками металлодетектора. А в самой школе должен находиться офицер безопасности. О перспективах такой инициативы читайте в материале OBOZ.UA.

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Металлоискатели приведут к заторам

Во время выступления на Саммите первых леди и джентльменов (инициатива Елены Зеленской, в этом году состоялось уже четвертое такое мероприятие) Оксен Лисовой подчеркнул, что сегодня один из вызовов – оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которые находятся в Украине и могут оказаться в школах у детей в руках.

"К сожалению, каждая школа, каждое украинское учебное заведение должно быть оснащено рамками на входах, сигнализацией, пожарной сигнализацией, там должен находиться офицер безопасности. Каждое учебное заведение должно иметь закрытый периметр и контроль доступа, видеонаблюдение", – сказал министр образования и науки.

В школах к идее насчет рамок относятся с сомнением.

"Вот вы только представьте. Скоро начинается первый урок, а у входа – очередь, давка. У нас, например, 1100 учеников, зимой вообще может быть просто ужас. И ладно если государство на себя возьмет закупку, установку и обслуживание арочных металлодетекторов. Но боюсь, все это ляжет на плечи школы. Вот у нас фонтанчики водные поставили, так их три года не обслуживают. Стоит все мертвым грузом. Так что я считаю, что затея с рамками на входе – это выброшенные деньги", – говорит в комментарии OBOZ.UA директор средней общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №128 города Киева Олег Сайко.

Кстати, самый дешевый арочный металлодетектор стоит 40 тысяч гривен. Только в Киеве около 500 общеобразовательных школ. Если каждой хотя бы по одной рамке металлодетектора купить (а в школах входов-выходов три как минимум) – это 20 миллионов гривен. Но ведь для детей ничего не жалко, могут купить и "нормальные" арки, по 150 тысяч гривен. А еще ведь есть ПТУ, колледжи, музыкальные и художественные школы. А если взять в масштабах страны… И если за дело установки рамок действительно возьмутся, то обязательно тендер кто-то выиграет. Так что деньги могут быть не совсем выброшенные. Кому-то да пригодятся.

Досмотр – только с письменного разрешения родителей

Но чисто физические неудобства, которые могут доставить школам металлодетекторы, – еще не все. Тут есть и очень серьезный юридический аспект. Ну вот запищало что-то у школьника – может, в ранце, может, в одежде, а дальше что?

"Охранник не имеет полномочий на личный досмотр и проверку личных вещей – в данном случае это школьный рюкзак. Тем более речь идет о несовершеннолетних. Это могут сделать только полицейские, и то с письменного согласия родителей или опекунов. Итак, что получается, если ребенок отказывается от досмотра? Его отводят в сторону, приходят классный руководитель и школьный психолог, вызывают родителей и полицейских. А в это время через рамку идут другие школьники. И у каждого ключи, какие-нибудь металлические циркули, на ремне металлическая пряжка и так далее. И все это пищит", – говорит OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

При этом, как она отмечает, личный досмотр и проверку вещей имеет право проводить только полицейский одного пола с подозреваемым.

"Иначе запросто могут обвинить в сексуальном домогательстве. А старшеклассники у нас сейчас продвинутые, могут и адвоката потребовать. Согласно ст. 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи", несовершеннолетние имеют право на бесплатного адвоката", – говорит юрист.

Одним словом, вряд ли установка арок металлодетекторов принесет школам что-то, кроме кучи проблем. И проблем для родителей, которые должны будут срываться с работы из-за металлической пряжки на ремне у ребенка.

Нужен ли каждой школе офицер безопасности

Что касается присутствия в каждой школе офицера безопасности – это тоже сомнительно. Сейчас в Национальной полиции Украины создана и работает Служба образовательной безопасности. Один школьный офицер полиции курирует до десяти школ, проводит с учениками беседы по правовой осведомленности, приезжает, если случилось что-то серьезное.

Но нужны ли офицеры безопасности в каждой школе на постоянной основе? Тем более что (возвращаясь к теме металлодетекторов) проводить досмотр они не уполномочены? Опять же, это сколько дополнительных кадров необходимо?

"У нас в самой школе сидит охрана. Родители, а уж тем более посторонние на территорию школы не заходят – детей утром возле входа встречают сотрудники муниципальной полиции. И днем по школьной территории периодически ходит наряд полиции, вечером приходят, расписываются. Такая вот тройная защита. И камеры видеонаблюдения, естественно, есть", – говорит директор школы №128 Олег Сайко.

По его мнению, если у Министерства образования и науки есть лишние деньги, лучше их пустить не на металлодетекторы, а на совершенствование материально-технической базы школьной дисциплины "Защита Украины". А безопасность школ с другой стороны периметра и так обеспечена.