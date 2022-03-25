Ракета попала прямо в центр здания: в сети появились кадры из драмтеатра Мариуполя сразу после удара оккупантов. Видео

В сети появились кадры из драматического театра в центре осажденного Мариуполя, на которое российские оккупанты совершили авианалет. Ролик был снят сразу после атаки врага.

Видео, запечатлённое очевидцем, опубликовал Telegram-канал "Труха". На нем видны сотни людей, которые пытаются выбраться из здания.

Отметим, что самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание Драматического театра в центре Мариуполя в среду, 16 марта. В здании от обстрелов укрывались сотни людей, в том числе с детьми. Еще одна бомба была сброшена на бассейн, где также прятались женщины и дети.

Видео дня

Бомбоубежище в драмтеатре выдержало. Находившиеся там люди выжили.

Позже стало известно, что американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки из Мариуполя Донецкой области, сделанные 14 марта. На них оказался и драмтеатр, на который спустя два дня российские военные сбросили мощную бомбу.

На снимке видно, что с двух сторон здания на асфальте краской написано: "Дети". Это было сделано для того, чтобы обезопасить людей, которые укрывались в театре, от авианалетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины уже призвало международное сообщество незамедлительно отреагировать ужесточением санкций против России в связи с обстрелом драматического театра в центре Мариуполя.

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