Бомбоубежище выдержало: появились данные о судьбе людей, которые укрывались в драмтеатре Мариуполя

Бомбоубежище в драматическом театре в центре осажденного Мариуполя, на которое российские оккупанты совершили авианалет, выдержало. Находившиеся там люди выжили.

Об этом сообщил народный депутат Украины IX созыва ('Батьківщина') Сергей Тарута. По его словам, спасатели уже начали разбирать завалы.

"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят в живых!" - отметил он.

Отметим, что самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание Драматического театра в центре Мариуполя в среду, 16 марта. В здании от обстрелов укрывались сотни людей, в том числе с детьми. Еще одна бомба была сброшена на бассейн, где прятались женщины и дети.

Видео дня

Позже стало известно, что американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки из Мариуполя Донецкой области, сделанные 14 марта. На них оказался и драмтеатр, на который спустя два дня российские военные сбросили мощную бомбу.

На снимке видно, что с двух сторон здания на асфальте краской написано: "Дети". Это было сделано для того, чтобы обезопасить людей, которые укрывались в театре, от авианалетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины уже призвало международное сообщество незамедлительно отреагировать ужесточением санкций против России в связи с обстрелом драматического театра в центре Мариуполя.

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