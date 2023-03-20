Ради этого нужно жить и воевать: маленький Ярик из Краматорска взволновал до слез, слушая Гимн Украины. Видео

Сеть облетело видео, где маленький мальчик чувственно слушает Гимн Украины. Он буквально прочувствовал каждое слово и показал свое уважение к украинском народу.

Видео дня

Кадры опубликованы в Telegram-канале OBOZREVATEL. Маленького патриота зовут Ярик и раньше он жил в Краматорске Донецкой области (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это маленький Ярик из Краматорска... Будущее Украины в надежных руках! Победа будет за нами!", – говорится в сообщении.

На видео мальчик по-настоящему наслаждается Гимном Украины, вслушиваясь в каждое слово. Именно ради таких детей стоит воевать и защищать нашу страну.

Как сообщает OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео в честь Дня государственного гимна. На кадрах украинцы исполняют гимн в разные периоды истории нашего государства. На сцене, на передовой и поле боя, на Майдане и в укрытиях.

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