Звучит в разные моменты нашей жизни: Зеленский опубликовал трогательное видео, посвященное Дню Государственного гимна Украины

В пятницу, 10 марта, в Украине отмечают День государственного гимна. Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео в честь этого праздника.

Видео дня

Ролик появился в Telegram-канале главы государства. На кадрах украинцы исполняют гимн за разные периоды истории нашего государства. На сцене, на передовой и поле боя, на Майдане и в укрытиях.

За время титанической борьбы украинского народа за собственную независимость и против диктаторов гимн Украины приобрел мегапопулярность. Его выполняли в разные моменты жизни. В новейшей истории гимн вдохновлял на борьбу во время Оранжевой революции 2004 и Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Национальный гимн объединял протестующих и во время других акций. С момента широкомасштабного вторжения РФ гимн исполняют для поднятия настроения и боевого духа. Поют как самые молодые украинцы, так и самые старшие. "Ще не вмерла Україна" звучит в укрытиях во время тревог и ракетных атак, на передовой в окопах, в волонтерских центрах и пунктах несокрушимости, в освобожденных и пока еще оккупированных городах, а также по всему миру.

Стоит отметить, что День Государственного гимна Украины – относительно новый праздник, установленный Верховной Радой в конце 2021 года. Датой в память о песне "Ще не вмерла Україна", которая является одним из ключевых символов нашего государства, выбрали не просто так. Именно 10 марта 1865 г. в польском Перемышле она впервые прозвучала со сцены. Ею завершили концерт памяти Тараса Шевченко.

Текст "Ще не вмерла Україна" поэт Павел Чубинский написал в 1862 году. После его первой публикации в 1863 священник Михаил Вербицкий создал мелодию для песни.

Впервые украинским гимном песня стала в 1917 году, хотя и тогда законодательно не была утверждена. В 1939 г. она получила официальный статус гимна Карпатской Украины. В советское время, как и все украинские национальные символы, она была под запретом. Однако после обретения Украиной независимости песня вновь получила высокий статус. Это произошло 15 января 1992 года. С того времени именно так наше государство звучит на внутреннем и международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть захватила видео, на котором женщина играет гимн Украины на баяне через несколько минут после взрывов в Киеве 17 октября, когда в центре города вражеский дрон-камикадзе разрушил жилой дом. Бесстрашная баянистка с алыми губами стала для соотечественников еще одним символом несокрушимости и непобедимости украинского народа.

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