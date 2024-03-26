'Ради, что наш ребенок сможет слышать': 3-летняя Мила из Днепра получила современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Сегодня проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" исполняется шесть лет. За это время услышать мир получили уже более 240 детей младше семи лет, живущих или живших в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Недавно участником программы стала трехлетняя Мила, которую после начала полномасштабной войны родители эвакуировали из Мариуполя в Днепр. Девочка получила суперсовременные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова, подстраиваемые под особенности и потребности ребенка.

То, что у Милы проблемы со слухом, определили еще в роддоме. Это наследственное заболевание. В семье уже сталкивались с недостатками слуха, и осознавали, что нельзя терять время.

"О Фонде Рината Ахметова мы знаем давно. И мы знаем, что он помогает детям. Обратились. Аппарат получил быстро. Мы очень рады! Ребенок знает язык жестов, но ему нужно научиться слышать, чтобы адаптироваться к социуму, к миру слышащих людей", – говорит Лариса Пантюшина, бабушка Милы.

У Милы – сенсоневральная тугоухость 5 степени, это практически глухота. Поэтому врачи подобрали для нее сверхмощные аппараты, которые могут компенсировать потерю слуха до 120 децибелов.

"С Фондом мы сотрудничаем очень давно, он помог многим семьям, для которых это необходимо. Как собственно и для этой семьи. Чем быстрее аппараты такого качества ребенок одевает, тем скорее у него начинает развиваться речь. Звуки она уже слышит, но теперь ее надо научить эти звуки правильно понимать", – акцентирует Ирина Банник, аудиологиня и слухопротезистка "Центра слуха".

Близкие девочки отдают себе отчет, что дальнейший путь будет сложным и подчеркивают, что готовы к нему. Слуховые аппараты помогут маленькой Миле адаптироваться к окружающему миру, развиваться и учиться.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха и отвечающий критериям, указанным выше, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.