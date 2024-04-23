Рада приняла закон, дающий больше свободы студентам и усиливающий автономию университетов: подробности

Во вторник, 23 апреля, Верховная Рада единогласно приняла закон об индивидуальных образовательных траекториях и совершенствовании процесса обучения в вузах. Он предполагает усиление автономии самих университетов и дает больше свободы студентам. Согласно документу, студенты смогут заканчивать бакалаврскую программу за три года вместо четырех. Кроме того, обучение можно будет совмещать с работой и образованием за границей.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый на своей странице в Facebook. А сам законопроект №10177 обнародован на сайте Верховной Рады.

"Этот закон является составной частью комплексной трансформации системы высшего образования, которую мы начали для повышения качества образования в университетах", – отметил Лисовый .

По словам министра, основной целью этого закона является создание большего количества возможностей для студентов, таких как самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также возможность менять специальность после года или полутора лет, благодаря внедрению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне.

"То есть, если на момент поступления человек еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он сможет сперва поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких областей знаний. А тогда, после первого курса, уже принять окончательное решение по специальности или получать междисциплинарное образование", – объяснил Лисовый.

В частности, этот закон позволяет студентам, обучающимся в университете на контрактной основе, самим определять продолжительность обучения. Они при желании смогут завершить 4-летнюю бакалаврскую программу за 3 года или наоборот – завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6-8 лет.

В то же время, этот закон усиливает автономию университетов. То есть заведения смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям.

"Стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев, что уже давно актуально. А в этих стандартах появится больше избирательности, что в конечном итоге увеличит конкуренцию в университетах - лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты - высшее качество", – добавил министр.

Лесной подчеркнул, что эти изменения приближают Украину к европейским стандартам высшего образования и являются "важным шагом на пути к качественной трансформации государства через образование".

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада сделала первый шаг в реформе финансирования высшего образования, поддержав в первом чтении соответствующий законопроект. Благодаря изменениям удастся увеличить количество студентов, получающих государственную поддержку для обучения в университетах, а образовательная сеть сможет отойти от распределения на "бюджетник и контрактник".

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