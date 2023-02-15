Работник горсовета Чорткова уехал за границу в рабочую поездку, но возвращаться в Украину отказывается: разгорелся скандал

Жители города Чортков Тернопольской области уличили представителей городского совета в заграничных поездках во время полномасштабной войны с РФ. По словам мэра Владимира Шматько, никакой "зрады" нет – депутаты и чиновники ездили в Швецию и Латвию по рабочим вопросам, в том числе, тем, которые касаются гуманитарной помощи.

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Однако один чиновник все же не вернулся из-за границы, поэтому в громаде разгорелся скандал. Городскому голове пришлось объясняться в Facebook, как все произошло на самом деле (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Шматько, главный специалист отдела информационной политики Чортковского городского совета Александр Шлыков не вернулся из рабочей поездки за границу. Сначала чиновник аргументировал это тем, что просто хочет навестить семью. Однако со дня его исчезновения прошло уже более 10 дней.

"Александр, возвращаясь с нами в Польше, сказал, что ему нужно навестить свою семью. Его семья уехала раньше заграницу, и он с нами в Украину не вернулся. Конечно, что никакого незаконного способа убеждения или давления я не мог совершить. Это уже будет устанавливать следствие", – сказал мэр Чорткова.

По словам городского головы, местонахождение чиновника сейчас неизвестно. Шматько подчеркнул, что чиновник нарушил правила возвращения из-за границы, однако до сих пор утверждает, что скоро вернется в Украину.

"Мы 10 дней подождали, а дальше правоохранительные органы своим делом будут заниматься. Я верю, что справедливость будет установлена. Еще лучше будет, если бы Александр в ближайшие дни вернулся. Ситуация не требует большой огласки. Никакой зрады нет, пусть устанавливает следствие", – отметил мэр.

Напомним, с января в Украине действует ограничение, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу. Покинуть территорию страны можно только на основании документов о служебных командировках, однако есть исключения.

Ранее сообщалось, что водители транспортных средств, которые перевозят медицинский или гуманитарный груз, могут покидать территории Украины даже во время войны. Каждый гражданин Украины может подать заявку и получить разрешение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники перекрыли очередную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Стоимость такой "услуги" колебалась от 500 до 2000 долларов.