Кто из мужчин может выехать за границу по системе "Шлях" и как она работает: объяснение юриста

Водители транспортных средств, которые перевозят медицинский или гуманитарный груз, могут покидать территории Украины даже во время войны. Каждый гражданин Украины может подать заявку и получить разрешение.

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Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский. Эксперт сообщил, что подать заявку на выезд можно через систему "Шлях".

Система "Шлях" была создана еще до войны – в конце 2021 года. Ее цель – устранение коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий для перевозок за границу. В настоящее время данная система позволяет гражданам Украины, которые являются водителями транспортных средств, покидать территорию страны для транспортировки гуманитарных или медицинских грузов.

Право воспользоваться возможностью выезда за границу через систему "Шлях" имеют лица, осуществляющие перевозку:

груза, который необходим для ВСУ или других военных формирований;

груза медицинского или гуманитарного характера, необходимость которого обоснована и доказана.

Для подтверждения разрешения на выезд необходимо официальное подтверждение получателя гуманитарной или медицинской помощи.

Чтобы стать участником системы "Шлях", необходимо подать обращение в Мининфраструктуры, а после в местную военную администрацию.

Далее соответствующая структура обрабатывает обращение и выносит вердикт относительно разрешения о выезде гражданина за границу.

Право на обращение имеют солдаты ВСУ, работники военных и правоохранительных органов, медицинских учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы с инвалидностью всех групп больше не имеют права пересекать границу на основании справки медико-социальной экспертной комиссии во время военного положения. Опубликовано разъяснение, какие документы должны предъявить такие мужчины, чтобы покинуть пределы страны.

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