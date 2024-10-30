Пытались сорвать мобилизацию в Украине: СБУ разоблачила 12 администраторов Viber- и Telegram-каналов. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще 12 администраторов и корреспондентов Viber- и Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации украинских войск. Фигуранты действовали на Ивано-Франковщине, Львовщине и Днепропетровщине

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Об этом 30 октября сообщила пресс-служба СБУ. Также были опубликованы фото соответствующих следственных действий.

Как информировали в спецслужбе, в Прикарпатье заблокирована деятельность сразу десяти жителей Ивано-Франковской области, которые руководили анонимными группами для уклончан в Viber.

Там они распространяли локации мобильных блокпостов Вооруженных сил Украины и правоохранителей.

На Днепропетровщине подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Telegram-канала, призвавший подписчиков скрываться от призыва и помогать уклончанам.

Также мужчина создал отдельный чат-бот, куда можно было посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.

Во Львовской области разоблачили и сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, "подсвечивал" локации ВСУ, в том числе представителей ТЦК в западном регионе.

Для распространения закрытой информации, он специально администрировал свою анонимную группу в Viber.

Следователи СБУ уже сообщили шести фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям".

Также планируется сообщить о подозрении другим. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях правоохранители заявили о разоблачении 19 администраторов и авторов Telegram-каналов, которые, по данным следствия, пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ. Фигуранты также распространяли фейки о военных ТЦК, рассказали в СБУ.

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